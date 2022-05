Niterói ganha faixa de pedestres 3D como parte das ações do Maio Amarelo

A travessia de pedestres da Avenida Amaral Peixoto, esquina com Avenida Visconde do Uruguai, umas das mais movimentadas do Centro de Niterói, amanheceu diferente nesta terça-feira (10). Como parte da campanha Maio Amarelo, a Prefeitura de Niterói convidou o artista Marcelo Melo para repintar a faixa com tinta especial asfáltica, dando um efeito 3D e gerando a sensação de flutuar sob os pés de quem atravessa e diante dos olhos dos motoristas que param os veículos no semáforo vermelho.

A intervenção artística é uma das ações programadas para o Maio Amarelo, uma campanha mundial com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

Os operadores de trânsito da NitTrans fizeram a interdição parcial da via durante a madrugada. A pintura da faixa é uma iniciativa da NitTrans, com o apoio da Fundação de Arte de Niterói, Secretaria Municipal das Culturas, Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Indutil e Urban 95.

Toda a programação do Maio Amarelo está disponível no site da Prefeitura de Niterói. A campanha também terá a4ª Jornada de Capacitação de Professores, visitas guiadas ao CCO Mobilidade e ao CCO Ecoponte, capacitação para os motoristas de trânsito e pontos fixos para a ação educativa Maio Amarelo Delivery, que busca conscientizar os ciclistas e motociclistas sobre leis de trânsito, distribuindo kits educativos e realizando pequenos reparos em bicicletas.