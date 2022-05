Plaza Niterói recebe segunda edição de feira gastronômica gratuita

Com o intuito de democratizar o acesso à cultura e reunir nomes da alta gastronomia em um ambiente descolado e recheado de atrações musicais para curtir com a família e amigos, o Plaza Niterói, da brMalls, está sendo palco do Taste Lab Festival Itinerante. A atração, que acontece nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de maio, é inspirada nos food halls europeus e americanos, reunindo grandes nomes da gastronomia e seus pratos mais icônicos por um preço acessível.

O cardápio desta edição conta com a culinária de nomes renomados, como o chef Jimmy Ogro, que trouxe novamente sua operação de hambúrguer. Além dele, a gastronomia do Taste passeia por várias culturas, como o mexicano Guacamole Taqueria, o havaiano Poke Haus e o italiano Abbraccio. Também há opções tradicionais de feiras de rua, como o The Dog Haus, o Gustô, com seu famoso pastel de costela, a pizzaria Broto e o bar de petiscos Pico. Há nomes consagrados também no mundo das carnes. É o caso do Outback e da Carnivoria, que oferece vários cortes especiais para churrasco.

No campo das bebidas, a cervejaria Noi tem diversas opções de chopp, enquanto o Bobô disponibiliza uma lista seleta de drinks. O festival também conta com barraquinhas de sobremesas, como as lojas do Zé Brownie, para quem ama chocolate, a Nanica, especialista em tortas, e a Fini, com suas coloridas e saborosas guloseimas.

“Estamos mais uma vez trazendo um espaço de lazer e entretenimento para o público niteroiense, com uma vista privilegiada que só o terraço do Plaza Niterói tem, proporcionando um evento tão completo como o Taste Lab Festival. Nos últimos anos, temos visto que a democratização da gastronomia é um movimento crescente no Brasil. Cada vez mais, observamos que as pessoas estão em busca de experiências novas, diferenciadas e de qualidade. É isso que teremos o privilégio de oferecer em maio”, comenta Michelle Cunha, gerente de marketing do Plaza Niterói.

O terraço está sendo palco de shows para os mais variados públicos, com DJs, bandas de pop, grupos de pagode e samba, com o cantor Sueco e os Intimistas, além de rock e blues, com a já conhecida do Plaza Bloody Marry, e até covers de Legião Urbana e Rita Lee.

A feira foi desenhada em um formato interativo e ao ar livre, contando com um ambiente agradável para os visitantes e toda a família. A programação na íntegra está disponível nos canais oficiais do shopping @plazaniteroi e no Instagram @tastelabfestival.

Experiência de marca no Taste Lab

A mídiaMalls, empresa da brMalls, é responsável por toda comercialização de mídia do coletivo gourmet a céu aberto e oferece diversas possibilidades de exposição para as marcas, como distribuição de brindes, adoção de espaços e cotas de patrocínio para promover experiências diferenciadas aos patrocinadores. A Pede Pronto será umas das parceiras desse projeto e terá a mecânica de pagar pelos pratos via app, evitando filas e oferecendo praticidade.

Programação:

Dia 13/05 (sexta-feira)

16h30 às 18h30 -- DJ Felipe Roale

19h30 às 21h30 -- Thiago Messer

Dia 14/05 (sábado)

13h30 às 15h30 -- DJ Felipe Roale

16h30 às 18h30 -- Jane Trio

19h30 às 21h30 -- Caravana Cigana Blues

Dia 15/05 (domingo)

13h30 às 15h30 -- Legião Urbana Cover

16h30 às 18h30 -- Bloody Mary

19h30 às 21h30 -- Moderno Pop Banda

Dia 20/05 (sexta-feira)

16h30 às 18h30 -- Manú Cordeiro

19h30 às 21h30 -- Um Amô Samba Mulheres

Dia 21/05 (sábado)

13h30 às 15h30 -- Karen Machado

16h30 às 18h30 -- Gê Amora

19h30 às 21h30 -- Sueco

Dia 22/05 (domingo)

13h30 às 15h30 -- Karen Machado

16h30 às 18h30 -- Rita Lee Cover

19h30 às 21h30 -- Intimistas

Serviço: Taste Lab Festival no Shopping Plaza Shopping Niterói

Data: dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de maio

Horário: das 16h às 22h, às sextas-feiras; e das 12h às 22h, sábados e domingos.

Restaurantes participantes: Guacamole Taqueria, Poke Haus, Abbraccio, Gusto, The Dog Haus, Jimmy Ogro, Broto Pizzaria, Pico, Outback, Carnivoria, Cervejaria Noi, Bobô, Zé Brownie, Nanica e Fini.

Local: Entrada pelo terraço (G6) do Plaza Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 8 -- Centro