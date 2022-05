Solenidade homenageia policiais do batalhão de São Gonçalo

Unidade que mais reduziu os índices de criminalidade em todo o Estado do Rio de Janeiro no mês de abril, o 7°BPM (São Gonçalo) foi palco de uma solenidade para homenagear os policiais militares que mais se destacaram operacionalmente e administrativamente.

"Os números não mentem. Temos resultados expressivos. O 7°BPM é a unidade que mais reduz a criminalidade dentro do Estado do Rio de Janeiro. Estamos em primeiro lugar até o momento no Sistema Integrado de Metas e esperamos que isso se concretize até o final do primeiro semestre", ressaltou o tenente-coronel Aristheu Góes, comandante do batalhão gonçalense.

Comparando as ocorrências ao mesmo período do ano passado, o mês de abril registrou uma queda de 51% no número de roubo de veículos, 53% nas ocorrências de letalidade violenta, 58% no registro de roubos de rua e 92% nos casos de roubo de cargas.

Se os índices se mantiverem e o 7°BPM confirmar a primeira colocação no Sistema Integrado de Metas, será a segunda vez na história do batalhão em que a unidade alcança esse recorde. A primeira - e única - vez foi no primeiro semestre de 2015, quando o comando era do Coronel Salema, atualmente deputado estadual.

"Deixamos nosso nome na história do batalhão com essa marca e sempre torcemos para que aqueles que nos sucedem possam ultrapassá-la, pois quem ganha é a população", destacou o Coronel Salema.

Para definir a bonificação, são consideradas as reduções de roubos de rua (que reúne roubo de pedestres, em ônibus e de celular), letalidade violenta (somatório de homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte em decorrência de intervenção policial) e os roubos de veículos.

O evento ocorreu na manhã desta terça-feira (10) e contou com a presença do deputado estadual Coronel Salema, do vereador Jalmir Júnior e do jornalista Alex Alves, assessor de imprensa do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), do comandante do 4°CPA, coronel Sylvio Guerra, e dos comandantes do 12°BPM (Niterói), coronel Marcelo Carmo, e do 35°BPM (Itaboraí), tenente-coronel Gilbert.