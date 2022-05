Morre jornalista Alberico de Souza Cruz, aos 84 anos

O jornalista Alberico de Souza Cruz, de 84 anos, morreu nesta terça-feira (10). Alberico foi diagnosticado, há dois anos e meio, com leucemia. Há uma semana, ele foi internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio. O comunicador não resistiu às complicações da doença.

Alberico de Souza Cruz teve uma carreira de sucesso na Globo. O comunicador já assumiu diversos cargos na emissora, inclusive, de diretor-geral de jornalismo. Ele participou de diversas coberturas jornalísticas, como a morte do presidente eleito Tancredo Neves, em 1985; a Guerra do Golfo, em 1991; as eleições americanas de 1992; a Conferência do Clima; entre outros trabalhos.

Além da Globo, Alberico teve passagens pelo Jornal Brasil, Revista Manchete, Última Hora, Veja e em O Jornal, dos Direitos Associados. Na TV, esteve à frente do jornalismo da Rede TV, em 2002. O jornalista deixa mulher, duas filhas e três netos.