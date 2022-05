Envolvido em acidente durante racha pós-balada tem morte cerebral

No último sábado (7), em Goiânia, dois jovens morreram após disputa de racha terminar em um acidente de carro. Uma adolescente de 15 anos faleceu no local e um jovem de 20 anos, teve morte cerebral. O acidente foi acionado por uma caminhonete Hilux, que capotou durante a corrida contra uma BMW, na Avenida T-9.

De acordo com as informações passadas pelos investigadores, o grupo estava em uma boate e ao saírem do local, decidiram começar um racha na rua.

Arthur Yuri, de 18 anos, quem dirigia a BMW, parou após o acidente para verificar os amigos, porém foi relatado que ele fugiu do local logo em seguida. Marcella Sonia Gomes, a adolescente de 15 anos, morreu na mesma hora, ela estava no banco de trás da Hilux e foi jogada para fora do carro. Seu corpo foi achado a 20 metros de onde o carro estava capotado.

Já Wictor Fonseca Rodrigues, o jovem de 20 anos, teve morte cerebral confirmada, durante esta terça-feira (10). Ele chegou a ser internado no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), depois do acidente, o jovem estava no mesmo carro que Marcella.

Os dois estavam juntos a mais quatro pessoas na Hilux, que bateu numa árvore e capotou algumas vezes. Segundo a Polícia, o carro era dirigido por Eduardo Henrique. Além do motorista e das vítimas, outras três garotas também estavam no carro, sendo elas, Anna Luiza de Almeida Sucupira, no banco de carona, Mirella das Neves Silva e Andressa Gonçalves da Silva, se encontravam no passageiro, ao lada de Marcella. Elas ficaram presas nas ferragens, porém foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao hospital.