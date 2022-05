Moradores se assustam com leão e descobrem que era uma sacola de mercado

Agentes do Serviço de Vida Selvagem do Quênia receberam denúncias de que havia um leão escondido atrás de uma casa na cidade de Kiagua. Os profissionais chegaram rapidamente ao local com o plano de retirar o felino sem causar ferimento a ele ou nos moradores da região.

Ao se aproximarem do animal, os agentes descobriram que não se tratava de um leão, mas sim de uma bolsa de mercado com o rosto do felino estampado e posicionada estrategicamente para causar a ilusão de ótica.

| Foto: Reprodução/Kenia WildLife Service

"Apesar de ser um alarme falso, elogiamos o público por acionar um alarme para mitigar um possível conflito", disse a equipe de resgate.



Depois de descobrirem que não havia ameaça e que foi tudo um mal entendido, os agentes fotografaram a sacola e contaram a situação na página do Serviço de Vida Selvagem em uma rede social.