Uber cria função para pedir viagem para outras pessoas

A Uber decidiu facilitar a vida das pessoas que costumam pedir um carro de aplicativo para algum familiar ou amigo. A prática, que é bastante comum, era improvisada pelos usuários e muita das vezes não era vista com bons olhos por alguns motoristas que iam pegar um passageiro diferente do que o mostrado no aplicativo. A empresa oficializou o processo com um recurso chamado "Viagem para Convidados".

Anunciada nesta segunda-feira (10), a função facilita o processo de intermediar o condutor e o parente ou amigo que será buscado pelo motorista. Com o recurso, o motorista já saberá o nome do 'convidado'.

Já a pessoa para a qual o carro está sendo solicitado vai receber no celular as informações do carro, além de conseguir escolher se vai pagar com dinheiro ou usar o cartão vinculado à conta de quem está pedindo o carro.

O aplicativo usa os contatos na hora de adicionar um convidado à corrida. Se a pessoa não estiver na agenda, é possível cadastrar nome, sobrenome e telefone na hora de chamar um carro.

A função ainda não está disponível no Rio de Janeiro. As viagens para convidados passarão primeiramente por testes em Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE), Santos (SP), São José dos Campos (SP), São Luís (MA) e Sorocaba (SP).

Outros recursos

A empresa também tem outros recursos lançados recentemente. O primeiro é o Uber Planet, modalidade que compensa as emissões de carbono da corrida com investimentos em projetos ambientais. Outro recurso liberado é Uber Reserve, que permite agendar uma corrida com até 30 dias de antecedência. O aplicativo também tem dado mais atenção a questão de segurança, com recursos como contatos de confiança e código para iniciar viagens.