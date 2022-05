Vila Hulda recebe pavimentação em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo está levando obras de pavimentação para diversas ruas no município. O loteamento Vila Hulda, no bairro Rio do Ouro, passa atualmente por pavimentação, drenagem e rede de esgoto. A obra vai beneficiar centenas de famílias que moram nas ruas Hamilton José dos Santos e Antônio Estevão. A intervenção tem o investimento de R$ 3.5 milhões e a previsão é que seja entregue no primeiro semestre deste ano.

“A cidade é muito grande. Temos que trabalhar arduamente e com planejamento para atender a todos os moradores. Essa obra no Rio do Ouro era esperada pelos moradores há bastante tempo. Vamos seguir no nosso governo, levando os serviços de pavimentação a diversos bairros”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

A cozinheira Eliete Mendes, de 47 anos, acordou nesta segunda-feira (9) com uma surpresa: o asfalto na porta da sua casa.

“Comecei a ouvir um barulho de maquina e vim na rua ver o que estava acontecendo. Dei de cara com o asfalto já passando aqui na minha porta. Que felicidade! A gente anda bastante para chegar nessas ruas aqui de cima e, em dia chuvoso, era horrível andar na lama”, disse.