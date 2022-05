Governo do Estado abre 250 novas vagas para o Ambiente Jovem

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), abriu, nesta segunda-feira (2/5), 250 novas vagas para o Ambiente Jovem, maior programa de Educação Ambiental do país. Com turmas em 40 localidades já em funcionamento, a iniciativa abrangerá ao todo 6 mil jovens em todo o território fluminense.

Com 50 vagas em cada, os Núcleos de Pertencimento (NUPs) com inscrições abertas estão localizados nas cidades de Arraial do Cabo, Búzios, Cordeiro, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim. Além de se tornarem agentes de transformação ambiental e social, os jovens contemplados pelo programa têm direito a uma bolsa-auxílio mensal de R$ 200.

"Temos certeza de que os jovens dos 120 NUPs previstos nos darão muito orgulho, a educação é o melhor investimento que um governo pode fazer. Acreditamos na juventude e no seu papel estratégico na formulação de políticas ambientais concretas e efetivas", afirma o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, José Ricardo Brito.

Podem se inscrever no programa os jovens de 16 a 24 anos que morem nas localidades dos NUPs. As inscrições são feitas on-line no site www.ambientejovem.com.br e os selecionados receberão contato via e-mail ou WhatsApp.