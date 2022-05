Com a alta do diesel, ônibus terão frotas reduzidas

Devido aos aumentos dos preços do óleo diesel, as frotas de ônibus que atendem uma parte do Estado do Rio de Janeiro poderão ser reduzidas. As informações são do Diário do Transporte. A empresa emitiu comunicado nesta segunda-feira (09), afirmando que a redução deve atingir empresas em 10 municípios da Baixada Fluminense e as regiões de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá.

Os empresários afirmam que a diminuição das frotas ocorrerá nos períodos de menor circulação. O objetivo é equilibrar os custo e receita. Vale ressaltar que o diesel sofrerá uma nova alta nos preços. O óleo passará de R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro, ou seja, um aumento de 8,9%.

No somatório de todos os aumentos registrados só neste ano, os donos das empresas afirmam que o diesel subiu 47% nas refinarias.