Pátio Alcântara promove segunda edição da Feira Pet Online Adotar é o Bicho

Depois do sucesso da primeira Feira Pet Online Adotar é o Bicho, o Pátio Alcântara vai promover, até o dia 31 de maio, a segunda edição do evento. A ação virtual voltada para adoção de cães e gatos é resultado de uma parceria com o projeto ”Leve um anjo para casa”, que resgata e cuida de animais abandonados ou que sofreram maus tratos, com apoio do veterinário Dr. Rhamon Nunes e do estúdio de tatuagem Dibran Tattoo.

Nesta edição, 23 animais resgatados vão estar disponíveis nos perfis do Pátio Alcântara no Facebook e no Instagram, e no site oficial do shopping. Os interessados em adotar devem acessar a listagem dos pets disponibilizada no site https://www.patioalcantara.com.br/ , selecionar seu preferido e entrar em contato com a ONG ”Leve um anjo para casa” por WhatsApp, com link disponível direto no site.

Quem adotar um pet nesta edição vai poder marcar para sempre na pele este momento especial: o estúdio Dibran Tattoo vai tatuar gratuitamente patinhas de gatos ou cachorros de até 3cm, preta e branca, em quem encontrar um novo amigo de quatro patas. Para isso, os novos tutores devem apresentar o comprovante de adoção no estúdio Dibran Tattoo, em São Gonçalo, e agendar um horário para a realização da tatuagem. Durante a ação “Adotar é o Bicho”, o médico veterinário Dr. Rhamon Nunes vai disponibilizar 15% de desconto em vacinas e na consulta veterinária dos pets adotados.

Para concluir a adoção e levar um peludo para casa, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, o adotante deve assinar um termo de responsabilidade que determine estar ciente de todos os cuidados que o animal adotado exige, entre eles oferecer boas condições de alimentação e espaço onde possa se socializar, preservar a integridade e a saúde do animal, levar ao médico veterinário sempre que for preciso, ter as vacinas e vermífugos em dia, informar sempre ao protetor com fotos como está o animal e autorizar a visitação para verificação das suas condições. Ainda, o adotante não poderá repassar o animal sem o consentimento do protetor e tem o prazo de 30 dias para adaptação e devolução.

Feira Pet Online “Adotar é o Bicho”, do Pátio Alcântara

Data: 4 a 31 de maio

Local: Página do Facebook e Instagram e no site oficial do Pátio Alcântara

