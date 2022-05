Protetores de Animais organizam campanha de arrecadação na Feira de Neves

No próximo domingo dia 15, às 9h, o projeto de proteção animal "Meu Focinho Amado", juntamente com o vereador Professor Josemar, estarão organizando uma feira de arrecadação de ração, medicamentos e acessórios para animais de rua e resgatados.

A advogada e protetora Amanda Saraiva, afirmou que o número de animais abandonados na cidade é grande problema: "encontramos animais famintos, doentes, muitas vezes até mutilados. São Gonçalo, em especial, possui uma população de animais de rua que vai além de cães e gatos. Também encontramos cavalos, porcos, bois entre outros. Todos esses animais são invisíveis para o Poder Público. Precisamos conscientizar a população que a causa animal envolve não só o bem-estar desses animais, mas também uma questão de saúde pública. A sociedade precisa se unir e cobrar políticas públicas sérias e efetivas na Cidade”.

Coletivo Meu Focinho Amado organiza Feiras de Arrecadação para os animais

O Coletivo foi fundado em novembro do ano passado, com objetivo de atuar na pauta animal de forma prática, como as feiras de arrecadação, e de forma institucional, propondo projetos de lei e políticas públicas.

A distribuição de cartilhas e materiais de conscientização animal também fazem parte da ação do grupo.

As doações e maiores informações sobre o Coletivo “Meu Focinho Amado” podem ser encontradas na página do Projeto no Facebook.

*Contatos:

* (21)98191-4425 (Mônaco)

* (21) 96826-9019 (Amanda)