Ipea informa crescimento no número de empregados informais no Brasil

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revelou que o país tem, atualmente, cerca de 1,5 milhões de trabalhadores de aplicativos que atuam na informalidade.

O Ipea informou também que esses dados começaram a ser analisados em 2016 e que os índices da informalidade aumentaram durante a pandemia. Em 5 anos, o numero de motoristas de aplicativos e motociclistas para entrega por aplicativo subiu 27%. Para muitos brasileiros esta foi a forma de contornar a crise e obter uma renda.

O Instituto mostrou ainda que a cada 10 trabalhadores informais que transportam passageiros e mercadorias, seis são motoristas de aplicativos e taxistas. Número é equivalente a 61,2%. Mas a participação de quem entrega com moto foi a que mais cresceu. Passou de 5% no fim de 2016, para quase 20,9%, no último trimestre de 2021.

A pesquisa aponta que a grande maioria dos trabalhadores são homens entre 30 a 40 anos e disse ainda que os jovens de hoje enfrentarão um cenário de empregabilidade bem diferente de anos atrás. O Ipea terminou dizendo que esse retrato ultrapassa as fronteiras e atinge o mundo inteiro.