Maio Amarelo conscientiza motoristas sobre prudência ao volante

A Secretaria de Transportes de São Gonçalo vai realizar ações este mês pelo Maio Amarelo, o mês de conscientização sobre segurança viária, chamando atenção da sociedade para o elevado número de mortos e feridos em acidentes de trânsito e também para os impactos sociais, emocionais e econômicos decorrentes desses desastres.

Para o ano de 2022, a campanha traz a mensagem “Juntos Salvamos Vidas”, buscando a conscientização dos motoristas para a importância de seguir as leis de trânsito e a prudência ao dirigir. A Secretaria Municipal de Transportes realizará ações em alusão ao Maio Amarelo, com foco para a educação no trânsito, de forma integrada com a Secretaria de Saúde e Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, Detran-RJ e Arteris Fluminense e SEST/SENAT- São Gonçalo.

No decorrer das ações do Maio Amarelo, haverá entrega de materiais informativos, distribuição de brindes e orientações aos usuários das vias, palestras educativas, entre outras.

“Nosso objetivo com as ações de conscientização é mudar esse panorama de altos índices de acidente nas estradas e também nas ruas da nossa cidade. Esse trabalho específico para diferentes categorias de motoristas tem objetivo de mudar a mentalidade dos condutores, para que se tornem mais prudentes e prezem ainda pela própria segurança e também pela segurança de terceiros” , disse o secretário de Transportes Fábio Lemos.

Maio Amarelo – Criada em 2014, essa é a nona edição da campanha que foi idealizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. A Confederação Nacional do Transporte (CNT) e o SEST/SENAT são os apoiadores centrais da campanha, pelo segundo ano.

Programação:

Maio Amarelo – Secretaria Municipal de Transportes

11/05 – Palestra Educativa de Trânsito – E. E. M. Mariana Sodré

Público-alvo: Alunos da rede municipal

16/05 – Ação Educativa de Trânsito no calçadão do Alcântara (Ação entre Secretaria de Transportes (Semtran) e SEST/SENAT)

Público-alvo: pedestres.

18/05 – Palestra Educativa de Trânsito – Prudência no Trânsito

Público-alvo: Motoristas de ambulâncias do Município de São Gonçalo

20/05 – Ação Educativa de Trânsito em frente ao SEST/SENAT (Ação entre Secretaria de Transportes (Semtran), SEST/SENAT, Secretaria de Saúde e Defesa Civil )

Público-alvo: Trabalhadores do setor de transportes em geral

23/05 – Ação Educativa de Trânsito na BR- 101 (Ação entre Secretaria de Transportes (Semtran), SEST/SENAT, Secretaria de Saúde e Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal, Detran-RJ, Arteris Fluminense)

Público-alvo: motociclistas que trafegam pela rodovia.

25/05 – Ação Educativa de Trânsito na BR-101 (Ação entre Secretaria de Transportes (Semtran) e a Operação Saúde, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS), SEST/SENAT,Polícia Rodoviária Federal, Detran-RJ e Arteris Fluminense)

Público-alvo: Caminhoneiros que trafegam pela BR-101.