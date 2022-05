Deputado do PT questiona Cano se ele fez o ‘L’ por conta de Lula

O deputado federal, Arlindo Chinaglia (PT-SP), questionou o atacante do Fluminense, Germán Cano, através de suas redes sociais. O deputado quis saber se ao fazer o ‘L’ em sua comemoração ao marcar um gol, ele se refere ao ex-presidente Lula. O gol em especifico que o deputado se refere, foi contra o Palmeiras, no jogo deste último domingo (8).

"Me diga, na comemoração do gol do Fluminense foram vários L de Lula??", perguntou o deputado federal e ex-presidente da Câmara em sua conta pessoal no Twitter.

O sinal de ‘L’, da mesma maneira que o jogador faz em suas comemorações, vem sendo utilizado pelos seguidores de Lula, em apoio a sua campanha. O sinal é usado também em peças publicitárias que são postadas na internet.

Após Arlindo fazer o questionamento, uma pessoa lhe respondeu dizendo que o atacante sempre fez esse gesto ao comemorar um gol e que o sinal é uma homenagem ao seu filho, que se chama Lorenzo.