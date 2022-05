Enel fará troca de lâmpadas em Itaboraí durante está terça (10)

A Enel Distribuição Rio irá promover durante esta semana, em Itaboraí, algumas palestras e oficinas visando dar dicas sobre consumo de maneira consciente e trocas de lâmpadas. A iniciativa vem do projeto ‘Enel Compartilha Consumo Consciente’.

O projeto é visado para o uso de energias em casas, para mostrar como usar de maneira certa os aparelhos domésticos, não gastando energia de maneira exagerada.

Aqueles que participarem do projeto irão poder trocar as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que são de alto consumo de energia. A troca será para lâmpadas de LED que são mais econômicas que as outras (80% para ser mais exato) e também duram muito mais.

Para poder participar, é apenas necessário levar um documento com foto, sua última conta paga e as lâmpadas usadas para serem trocadas.

A troca só será permitida em até duas lâmpadas de acordo com a unidade de consumo.

Confira tudo sobre o serviço:

Itaboraí – oficinas, dicas de consumo e troca de lâmpadas

O projeto acontecerá na terça-feira, dia 10 de maio.

Horário: 10h às 12h

Local: Associação de Moradores Três Pontes – Rua Prefeito Pereira dos Santos – quadra 166, lote 31, Itaboraí