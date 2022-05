Diesel da Petrobras ficará mais caro nesta terça-feira (10)

A Petrobras anunciou, na tarde desta segunda-feira (09), que vai elevar o preço do diesel para as distribuidoras. O aumento será de 8,87%, elevando o preço de R$ 4,51 para R$ 4,91.

De acordo com a empresa, o diesel não sofria reajuste há 60 dias, quando aconteceu em 11 de março. Com o novo reajuste, o diesel já acumula no ano alta de 47% nas refinarias da Petrobras.

"Com esse movimento, a Petrobras segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos seus preços de venda acompanhando os preços de mercado", afirma a estatal em nota.