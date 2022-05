Casa Paulina Porto apresenta exposição 'Fragmentos do Passado' em Itaboraí

Em celebração aos 189 anos de emancipação política-administrativa de Itaboraí, a Casa Paulina Porto, no Centro, recebe a exposição "Fragmentos do Passado" da artista plástica Cris Rosa, até o dia 31 de maio. A mostra traz pinturas de vários pontos do município, que resgatam a memória dos moradores da cidade. A visitação é gratuita e fica disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Sala Antônio José da Silva.

Na exposição, locais como a Estação Ferroviária de Porto das Caixas, a Igreja Matriz São João Batista, as ruínas da Igreja Matriz de Santo Antônio de Sá e o Teatro João Caetano, entre outros pontos históricos, são retratados através de pinceladas da artista com o objetivo de trazer cultura e história para os visitantes.

"A exposição resgata um pouco da história do nosso município através de pinceladas feitas por mim. Busco através dessas 19 imagens dessa exposição voltar ao passado nas décadas de 20 e 50. Nosso principal objetivo é resgatar a história maravilhosa dessa cidade que eu amo tanto. Eu sou apaixonada pela história de Itaboraí", disse a artista plástica.

Cris Rosa já participou de 25 exposições individuais e coletivas, além disso possui no currículo mostras na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres e na Biblioteca Joaquim Manoel de Macedo. Fora de Itaboraí, a artista já se destacou com seus quadros em palcos culturais históricos como o Museu Antônio Parreiras e o Espaço Cultural Correios, em Niterói.

Graduada em Educação Artística (com habilitação em Artes Plásticas), Cris Rosa é pós-graduada em Arteterapia, Educação e Saúde pela Universidade Cândido Mendes e em Educação e Relações Raciais pela Universidade Federal Fluminense (UFF). É professora de Artes e, atualmente, também é diretora e professora de pintura do Artelier Iniciarte.

Presente no lançamento da exposição, o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, ressaltou a importância da valorização da cultura local e parabenizou a artista pelas obras. "Através dessas iniciativas, valorizamos a cultura dos artistas do nosso município. Essa exposição resgata a memória dos moradores mais experientes e traz cultura e história para os mais jovens. Temos que parabenizar a artista pelos detalhes e pelas obras", disse o secretário.

A Casa Paulina Porto fica localizada na Travessa Espírito Santo, nº 431, no Centro.

Serviço

Exposição Fragmentos do Passado

Casa Paulina Porto (sede da Secretaria Municipal de Cultura)

Endereço: Travessa Espírito Santo, nº 431, Centro

Data: até 31 de maio

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h