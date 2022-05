Família de bombeiro aposentado doa órgãos após morte cerebral

O bombeiro aposentado, Antônio Felix Silva, de 58 anos, deu entrada no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, após sofrer um acidente doméstico, no dia 27 de abril. O militar sofreu uma queda enquanto fazia uma simples troca de lâmpada em um dos cômodos da casa.

O caso do bombeiro era grave, conforme mostrava a tomografia de crânio. Antonio Felix chegou a ser operado e ir para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), mas depois de uma semana entrou em morte cerebral. Neste momento a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) do hospital conversou com familiares e ao receber autorização para abrir protocolo de doação conseguiu captar córneas e rins.

“É um momento difícil. Ainda estamos sem acreditar. Mas Deus vai continuar nos dando força. Quanto à doação de órgãos temos a certeza que fizemos o certo. Ele era bombeiro e salvava vidas”, disse o filho Douglas Mendes Silva.

Após a captação, familiares foram até o Jardim do Doador de Órgãos, espaço criado em uma área do hospital com objetivo de representar a coragem da família pela escolha da doação. No local foi plantada uma muda de jasmim, que significa o órgão vivo que foi transplantado no receptor, que vai crescer e perfumar o ambiente. Bombeiros do Grupamento de São Gonçalo, onde Antônio Félix serviu por 30 anos, homenagearam o militar.

Nos primeiros quatro meses deste ano, o Hospital Estadual Alberto Torres conseguiu captar 11 órgãos. Em 2021, este número fechou em 51 órgãos captados, que beneficiaram cerca de 300 pessoas.