Concursos oferecem cerca de 5,834 vagas no Estado do Rio e no Brasil

Com tantas áreas profissionais disponíveis fica até difícil escolher em qual atuar, ainda mais considerando com os setores públicos. Entre os concursos nacionais e seleções abertas no Estado do Rio, há cerca de 5,834 vagas em processos andamentos para quem quer seguir a carreira pública.

Com tantas opções os candidatos ficam perdidos em qual escolher, sendo assim, o professor Paulo Pereira do colégio e curso ZeroHum, resolveu dar algumas instruções aos candidatos para qualquer concurso público. Segundo o professor as respostas podem está na vocação, principalmente para vagas como as militares, com características de rotinas tão específicas.

No entanto para os outros jovens que ainda se deparam com a indecisão, o professor Fernando Mesquita, coordenador de Gran Dicas do Gran Cursos online orienta:

— Pense por exclusão: que atividade você não quer fazer? Quanto você quer ganhar? Qual seria sua carga preferencial de trabalho? O que você quer fazer? Onde quer trabalhar?

De qualquer forma Fernando Mesquita afirma que é possível estudar para mais de 1 concurso público ao mesmo tempo e que as oportunidades já estão abertas.