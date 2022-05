Conrado, da dupla com Aleksandro, está em estado grave após acidente

O cantor João Vitor Moreira Sales, o Conrado, da dupla com Aleksandro, está na UTI, em estado grave, após um acidente de ônibus que matou o sertanejo Aleksandro e mais cinco pessoas na rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo, no último sábado (7).

A assessoria da dupla informou que Conrado deu entrada no Hospital Regional de Registro ainda com ferimentos leves. Mas, em seguida, o quadro de saúde do cantor necessitou de uma cirurgia geral. Ele se encontra na UTI e em estado grave, mas estável.

Já o músico Júlio César Bugoli Lopes, que estava no ônibus, passou por uma neurocirurgia no sábado (7). O estado é grave.

| Foto: Divulgação/PRF

O trágico acidente

O ônibus da dupla sertaneja 'Conrado e Aleksandro' tombou na rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo, no último sábado (7). Seis pessoas morreram, entre eles o cantor Aleksandro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o veículo caiu no canteiro central da pista depois que o pneu dianteiro esquerdo estourou.