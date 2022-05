Auxílio Brasil paga parcela de maio a partir do dia 18

A parcela do mês de maio do Auxílio Brasil começa a ser pago no dia 18. O pagamento será feito conforme com o número final do Número de Inscrição Social (NIS).

O Auxílio Brasil é destinado para famílias em situação de extrema pobreza, que possuem renda per capita até R$ 105. As em situação de pobreza também têm acesso ao benefício, desde que tenha renda per capita R$ 105,01 e R$ 210, e que tenham gestantes ou membros com menos de 21 anos.

Para saber mais informações sobre o benefício, há os telefones 121 (Ministério da Cidadania) e 111 (Caixa). Por aplicativos, o Auxílio Brasil está disponível para Android e IOS; e o Caixa Tem também está liberado para consulta.