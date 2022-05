Buracos em vias do J. Catarina, em SG, prejudicam pedestres e motoristas

Há três semanas O SÃO GONÇALO mostrou o caso de um morador, cadeirante, do Jardim Catarina, mais especificamente da Rua Duarte Coelho (conhecida como Rua 25), que estava com dificuldades de locomoção por causa de buracos na via. Dois dias depois, a situação se resolveu, com a Prefeitura de São Gonçalo tapando os buracos possibilitando o trânsito livre do autônomo Jeferson Araújo, conhecido como Jefinho do Catarina, de 32 anos. No entanto, outras ruas próximas a dele apresentam o mesmo problema. Buracos enormes têm causado a quebra de carros e dificultado a locomoção de pessoas portadoras de deficiências, além de prejudicar o trânsito de ônibus pela Rua Leão Gambeta, da altura da Avenida Doutor Albino Imparato até a Avenida Padre Vieira no Catarina Velho, e na Rua Duarte Coelho, da altura da Avenida Padre Vieira até Avenida Paulo VI no Catarina Novo.

Os buracos acumulam sujeira e lama | Foto: Filipe Aguiar

A situação foi denunciada mais uma vez pelo autônomo que sente dificuldades em transitar pelo local, tanto de cadeira de rodas, quanto de carro. "Aqui é uma rua principal, que passa carro e passa ônibus, além de caminhões, e o asfalto vem cedendo com o peso, abrindo os buracos. Ninguém faz nada para resolver isso tem uns 8 meses e a situação só piora, eu tenho sempre dificuldade de andar aqui e tenho que ficar desviando dos buracos. Se o asfalto for melhorado e os buracos tampados, será melhor para todos, não só para mim, até os carros vão poder passar aqui bem. Vocês ajudaram a resolver os problemas dos buracos na frente da minha casa. A intervenção da Prefeitura melhorou até a poeira que levantava lá e sujava as casas. Com os buracos sendo tampados, agora preciso de mais essa ajuda para circular melhor pelo Catarina", afirmou ele.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo informou que uma equipe da Secretaria de Conservação será enviada às ruas citadas na próxima semana para avaliar a situação de cada via.