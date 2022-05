Número de mortos sobe para 25 após explosão de hotel em Cuba

Subiu para 25 o número de mortos após uma explosão no Hotel Saratoga, em Cuba, na última sexta-feira (6). Autoridades locais afirmam que há mais de 70 pessoas feridas. O diretor do hospital Hermanos Almejeiras, Miguel Hernán Estévez, afirma que 11 estão em estado extremamente grave.

O proprietário do hotel, Roberto Calzadilla, disse que a explosão aconteceu por conta de um vazamento no instante em que o gás do local era reabastecido. Quatro andares do Saratoga explodiram e ficaram praticamente destruídos.

O Hotel Saratoga foi construído em 1880, passou por uma remodelação em 1993 e foi reaberto em 2005. O Saratoga é uma das hospedagens mais luxuosas de Havana, capital de Cuba. Várias personalidades já estiveram no local, como Madona, Beyoncé, Will Smith, entre outros.