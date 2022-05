Homem com deficiência intelectual é morto em comunidade do Rio

Um homem de 27 anos com deficiência intelectual foi morto na noite da última sexta-feira (6) na comunidade Barreira do Vasco, em São Cristóvão, no Rio.

Segundo os moradores, os policiais entraram à paisana e atingiram Ruan Nascimento, que ia até uma barbearia cortar o cabelo, por volta de 18h50. Ele teria sido levado pela própria polícia para o Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre o caso.