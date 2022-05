Bolsonaro é homenageado com estátua em feira no RS

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), será homenageado neste sábado (7) com uma estátua na Feira Nacional da Soja (Fenasoja), que acontece desde o dia 28 de abril em Santa Rita, no Rio Grande do Sul. O monumento é de cimento e ferro e possui 300 quilos. Bolsonaro confirmou a ida ao evento.

A estátua é representada com Bolsonaro montado em um cavalo. O artista Arsênio John é o idealizador do monumento, que já se encontra nas instalações do local.

Há 41 anos, a Fenasoja não recebia a visita de um Presidente da República.