Seis cidades do Rio apresentam aumento nos casos de dengue

Seis cidades do Estado do Rio de Janeiro estão com alta nos casos de dengue. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de incidência da doença nesses municípios está acima de 50 casos por 100 habitantes. Estão nessa lista: Seropédica, Carapebus, Carmo, Cordeiro, Quatis e Vassouras.

A região Noroeste do estado é a com maior taxa de incidência. Contudo, a capital, a Região Metropolitana I, Norte, Serrana, Centro-Sul e a Baía da Ilha Grande também registraram aumento no número de casos.

Segundo a Coordenação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde, houve um aumento de 115,6% no número de casos de dengue entre 1° de janeiro a 30 de abril, em comparação ao mesmo período de 2021. Neste ano, já são 2.839 casos no estado.

Número de mortes

A dengue já matou três pessoas em todo o Estado do Rio, em 2022. O número, por sinal, já se aproxima dos óbitos contabilizados no ano passado, que foram quatro. Duas mortes aconteceram na capital e uma em Santo Antônio de Pádua.

Medidas de prevenção

É necessário que a população não se esqueça de reforçar os cuidados em casa, como limpar e esvaziar os pratos dos vasos de plantas, manter as caixas d’água, cisternas e outros recipientes de armazenamento d’água bem fechados, evitar deixar garrafas e pneus em locais onde possam acumular água, entre outras medidas. Dez minutos por semana dedicados a eliminar focos do mosquito Aedes aegypti podem salvar vidas.