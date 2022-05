São Gonçalo inicia entrega de cadernetas do Auxílio Brasil

A Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Gestão, dará início, nesta segunda-feira (9), à distribuição das Cadernetas de Acompanhamento Familiar para beneficiários do programa Auxílio Brasil. A entrega será feita nos 15 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) de São Gonçalo.

A funcionalidade da caderneta é auxiliar o acompanhamento das condicionalidades que as famílias beneficiárias do programa precisam cumprir para evitar eventual bloqueio do auxílio.

“Essas informações são importantes para acompanhamento da saúde, que deverá ser realizada pelas Unidades de Saúde de referência do beneficiário; o acompanhamento da Assistência Social, através dos Cras; e também da Educação, onde as crianças e adolescentes deverão estar matriculadas e frequentando a rede de ensino, seja ela municipal, estadual ou particular”, disse a subsecretária de Gestão da Assistência, Aline Maldonado.

Para adquirir a caderneta, é necessário que o beneficiário, que esteja com o cadastro em dia, vá até o Cras mais próximo de sua residência.

“A Caderneta de Acompanhamento Familiar é um instrumento que veio para auxiliar, acompanhar e conscientizar as famílias de suas responsabilidades junto ao Programa Auxílio Brasil. É muito importante o cumprimento desses compromissos para que todos mantenham o direito do programa garantido”, afirmou Aline.

Endereços dos Cras:

Cras Alcântara – Rua Oscar Lourenço, 362, Jardim Alcântara.Telefone: 2624-6443

Cras Arsenal – Avenida Eugênio Borges, s/n, Arsenal. Telefone: 3711-2720.

Cras Centro (Boaçu) – Rua Dona Clara, 541, Boaçu. Telefone: 2604-4574.

Cras Engenho Pequeno – Rua Mentor Couto, 925, Engenho Pequeno. Telefone: 3703-1885.

Cras Guaxindiba – Rua Aquilino de Carvalho, s/n, Guaxindiba. Telefone: 2614-9742.

Cras Itaoca – Rua Antônio Leôncio, 33, Lt 01, Telefone: 2607-8649.

Cras Jardim Catarina – Rua Leão Gambeta, 533 (Antiga Rua 13), Jardim Catarina. Telefone: 2603-1312.

Cras Neves – Rua Lenor, 108, c 1, Porto Velho. Tel: 2624-0018.

Cras Rio do Ouro – Rua Faustino Fonseca, 569, Rio do Ouro. Telefone: 3605-2425.

Cras Porto do Rosa – Rua Alfredo Bahiense,1201, Porto do Rosa. Telefone: 2605-2655.

Cras Salgueiro – Rua Rubens Doria, no 1, Salgueiro. Telefone: 2723-4218.

Cras Santa Isabel – Avenida Castrucio Justi, Lt 08, Santa Isabel. Telefone: 3710-3077.

Cras Santa Luzia – Rua Inês Peixoto, Lt 20, Qd 100, Jardim Catarina. Telefone: 3606-1836.

Cra Venda da Cruz – Rua Doutor Porciúncula, 395, antigo 3 B.I., Venda da Cruz.

Cras Vista Alegre – Rua São Pedro, 02, Vista Alegre. Telefone: 2706-3607