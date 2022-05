Postos de combustíveis têm aumento no preço da gasolina e do diesel

Não tá fácil para ninguém! A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou dados mostrando mais um aumento no preço da gasolina pela quarta semana consecutiva, registrando, inclusive, recorde em alguns postos de combustíveis do Brasil, nesta sexta-feira (6).

A cidade de Tubarão, em Santa Catarina, registrou preço recorde da gasolina no Brasil, sendo vendida por R$ 8,99 o litro. Por outro lado, a menor taxa encontrada foi R$ 6,19. A ANP coletou informações em mais de cinco mil postos pelo país.

Preço do diesel também em alta

O preço do diesel também não ficou de fora do aumento. A ANP revelou que o preço do combustível teve alta de 0,30% nesta semana e ficou na casa dos R$ 6,63 o litro. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o óleo diesel sofre defasagem média de 21% e a gasolina, 17%. E esta defasagem pode ser repassada ao consumidos a qualquer momento.

Petrobras tem lucro de R$ 44,561 bilhões

A Petrobras divulgou, na última quinta-feira (5), que registrou lucro líquido de R$ 44,561 bilhões no primeiro trimestre de 2022. A empresa teve aumento de 3.718,4% comparado ao mesmo período de 2021.

"Este resultado financeiro deve-se ao fato de termos agora uma Petrobras saneada, que reduziu os encargos com pagamento de dívida, investe com responsabilidade e opera com eficiência", disse o presidente da empresa, Mauro Coelho, em comunicado.