São Gonçalo capacita idosas em parceria com Emater-Rio

A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Emater-Rio, formou 17 mulheres, que são atendidas no Centro Dia do Idoso do Jardim Catarina, no curso de compotas de doces e conservas, na última semana. A capacitação, que vai abrir novas vagas em breve - informação confirmada durante reunião de representantes da Emater-Rio com o prefeito Capitão Nelson - já rende frutos na vida das idosas.

Através do projeto “Agroindústria Caseira”, durante três dias, elas tiveram acesso ao material didático do curso, realizaram o reconhecimento e a limpeza do local onde foram feitas as compotas e tiveram a prática da produção de diversos doces.

“Essa capacitação trabalhou muito com a autoestima das idosas. Elas tiveram a certeza de que, apesar da idade, são capazes de aprender e pôr em prática muitos ensinamentos ainda. Além disso, despertou a essência empreendedora que algumas ainda não tinham identificado e aprimorou as ideias daquelas que já atuavam com algum empreendedorismo. Foi um saldo muito positivo”, avaliou a coordenadora Cinthia Weber.

O Centro Dia do Idoso é um equipamento da Secretaria de Assistência Social que promove saúde e bem estar. Formado por uma equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social, pedagogos e educadores, o espaço oferece oficinas que estimulam a mente e o corpo.

Atualmente, o espaço atende cerca de 350 idosos por mês e muitos deles têm suas vidas transformadas. Este é o caso de Sandra Regina, de 62 anos, que, com o auxílio da equipe multiprofissional do Centro Dia do Idoso, está se recuperando de um quadro de depressão.

“Tive um período traumático após a perda do meu filho. Fiquei por anos em uma depressão profunda, não sorria, não saia de casa, por um tempo, nem chorar eu conseguia. Sou boleira e tinha esquecido como fazia bolo. Até que minha filha conheceu o Centro Dia do Idoso e desde então minha vida foi transformada. Hoje sou outra mulher. Sorrio, faço novas amigas, voltei a viver. Consigo fazer meus bolos novamente e já estou colocando em prática o que aprendi no curso das compotas. Inclusive, até o psiquiatra que me trata elogiou muito o trabalho desenvolvido no Centro Dia do Idoso pois ele não tinha visto uma melhora tão significativa como essa. Sou muito grata a todos os profissionais”, declarou Sandra Regina.

O Centro Dia do Idoso fica na Avenida Albina Imparato, número 1.501, no Jardim Catarina, e funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h.