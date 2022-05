Livro infantil A(mar) será lançado no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

No dia 12 de maio, quinta-feira, das 17h às 20h, acontece o lançamento do livro Infantil A(mar), da autora Angela Puppim, na varanda do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno.

A obra conta uma história de amor que poderia ser impossível. O mar se apaixona por um barquinho e o convida a navegar em suas águas, mas as amarras que o prendem ao cais podem impedir.

Ficha técnica:

Autora: Angela Puppim

Ilustradora: Lourdes Maria

Edições Candinho

Serviço: Lançamento do livro A(mar)

Data: 12 de maio, quinta-feira

Horário: das 17h às 20h

Local: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Endereço: Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói

Informações: (21) 2610-5748