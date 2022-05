Bolsonaro nega 'orientação' da CIA sobre eleições no Brasil

O presidente da República, Jair Bolsonaro, desmentiu que o governo recebeu alguma orientação do diretor da CIA (Agência Central de Inteligência), William Burns, para que ele parasse de criticar o processo eleitoral brasileiro. Em live realizada nesta quinta-feira (5), Bolsonaro comentou o fato e classificou como 'mentira'.

"Seria extremamente deselegante dele, um chefe da CIA, vir aqui, ir a outro país, vir ao Brasil, para dar um recado. A gente vê que é uma mentira que, por coincidência, talvez queiram criar uma narrativa plantada fora do Brasil quando as Forças Armadas, que deixo bem claro, foram convidadas a participar do processo eleitoral", disse o presidente.

O general e ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, estava ao lado de Bolsonaro e também desmentiu o possível boato. Contudo, ele disse que houve um encontro com o diretor da CIA, William Burns, em julho de 2021, no Palácio do Planalto.