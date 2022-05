Empresa inova e quer 'carro voador' a partir de 2026 no Rio

Uma empresa de mobilidade aérea urbana da Embraer, a Eve, anunciou que os veículos elétricos de pouso e decolagem (eVTOL), popularmente conhecidos como 'carros voadores', devem começar a operar no Rio de Janeiro em 2026. Segundo a companhia, até 2035, a expectativa é que 4,5 milhões de passageiros sejam transportados em mais de 100 rotas na cidade e na Região Metropolitana.

O documento que foi divulgado pela Eve, na quarta-feira (4), mencionou que os veículos podem ser movidos através da eletricidade, hidrogênio ou motores híbridos. Contudo, a empresa destaca que os motores elétricos serão mais acessíveis para os voos.

Há a expectativa, por parte da Eve, de que as aeronaves gerem receitas de US$ 220 milhões - o que totaliza mais de R$ 1 bilhão na moeda brasileira.

A princípio, a empresa realizou, em novembro de 2021, um teste com rota entre o bairro da Barra da Tijuca e o Aeroporto Tom Jobim (Galeão).

O plano foi elaborado e teve as participações de 11 parceiros estratégicos e entidades governamentais, entre eles a Agência de Aviação Civil do Brasil (Anac), Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag).