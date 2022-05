Jornalista Claudio Bojunga morre aos 82 anos, no Rio

Morreu na última quarta-feira (4), o jornalista e escritor Claudio Bojunga, aos 82 anos. Ele sofria com câncer no pulmão. Seu enterro ocorreu nesta quinta-feira (5), no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio.

O jornalista passou pela antiga TV Educativa (TVE), sendo editor e correspondente internacional. Bojunga ainda trabalhou como editor especial na revista Veja e como editorialista no Jornal do Brasil. Além de ter passagens pelas redações da Manchete, Fatos e Fotos, Jornal da Tarde e Estado de São Paulo.

Já como escritor, ele foi condecorado duas vezes com o Prêmio Jabuti, o prêmio literário mais tradicional do Brasil, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, sendo uma em 2002, na categoria 'Reportagem e Biografia', pelo livro 'JK, o Artista do Impossível' e a outra em 2018, pela categoria 'Biografia', pelo livro Roquette-Pinto: o Corpo a Corpo com o Brasil.