Dia das Mães: pesquisa mostra que 62% dos brasileiros pretendem fazer compra online

Uma pesquisa realizada pela Adcolony e divulgada pela Adsmovil, adtech colombiana pioneira em inovação para publicidade mobile na América Latina, aponta que 60% dos brasileiros pretendem realizar compras neste Dia das Mães.

Entre os entrevistados, 67% afirmam que estão propensos a efetuar a aquisição por meio de um anúncio, que os impacte enquanto utilizam o smartphone. O celular, aliás, segue sendo o principal meio utilizado para compras online pelos consumidores no Brasil, com 62% da preferência.

Apesar da preferência pelos smartphones, o levantamento mostra que outros dispositivos também são utilizados pelos consumidores para aquisições online, como computador e/ou notebook (30%) e tablet (8%). Outra tendência exposta pela pesquisa é a preferência de 62% dos brasileiros por realizar as compras online através de aplicativos.

O levantamento aponta também como a audiência que realiza compras online descobre os itens que vai adquirir: ferramentas de busca (54%), anúncios em apps (50%), anúncios em sites (48%), recomendações nas redes sociais (42%), marketing “boca a boca” (38%), catálogos de produtos (34%), sites que comparam produtos (26%) e amostra de produtos (22%).

Os dados mostram, ainda, que os brasileiros diversificam o uso dos dispositivos móveis no momento em que são influenciados por algum anúncio digital, mas lembram, principalmente, de estar usando celular (54%), computador e/ou notebook (43%) e televisão (36%), como também tablet (20%) e rádio (12%).

Leila Guimarães, country manager da Adsmovil no Brasil, observa que os dados evidenciam a importância de as marcas investirem cada vez mais em modelos de publicidade digital para smartphones, que vem tendo alcance e audiência cada vez maior em relação às pessoas que utilizam redes sociais e aplicativos de games, por exemplo. A recomendação da executiva é reforçada por outro dado da pesquisa, segundo o qual 52% dos brasileiros afirmam ser mais seguro comprar um produto no celular do que pelo computador.

Curiosidades sobre a tendência dos brasileiros

O levantamento aponta, também, uma curiosidade no modo de realização das compras no Dia das Mães: 48% dos brasileiros indicam que vão encomendar os presentes no formato online e com entrega em domicílio; já 33% realizarão a mesma forma de aquisição, mas com preferência de curbside pickup, modalidade em que o consumidor retira o produto no estacionamento da loja, sem sair do carro. Além disso, 19% vão na direção oposta e preferem a tendência usual de realizar todas as etapas nas lojas físicas. A propósito, 64% afirmam que é importante estar com os dispositivos móveis enquanto realizam as compras presencialmente.

A pesquisa revela, igualmente, outras questões interessantes, como a de quais itens os consumidores devem adquirir para o Dia das Mães, sendo principalmente roupas (53%), chocolate (48%) e cosméticos (42%). Outras curiosidades dizem respeito às razões pelas quais os brasileiros fazem mais compras online nesta data: 52% por ter preços mais baixos, 46% por ser mais conveniente, 40% por melhor experiência de compra, 36% pela possibilidade de selecionar itens, 32% pela facilidade em comparar os preços.

Entre os entrevistados na pesquisa, 54% são homens e 46% mulheres. Já sobre a faixa etária, 15% dos ouvidos têm entre 18 e 24 anos; 30%, entre 25 e 34 anos; 33%, entre 35 e 44 anos; 12% entre 45 e 54 anos; 6% entre 55 e 64 anos; e 4% com mais de 65 anos. O levantamento da AdColony contou com a participação de 150 pessoas, entre os dias 08 e 15 de fevereiro de 2022.