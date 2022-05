Estudo da Firjan apresenta diagnóstico do mercado agro fluminense

Um estudo encomendado pela Firjan e pela Federação da Agricultura do Estado (Faerj) à FGV Agro, diagnosticou o estado atual do agronegócio fluminense – que ao longo de 25 anos, perdeu R$ 1 bilhão em valor de produção e teve a maior redução de área plantada do Brasil. O “Diagnóstico do Agronegócio Fluminense”, apresentado na reunião do Conselho Empresarial de Agronegócios, Alimentos e Bebidas da Firjan, é o primeiro passo na busca por um plano de ação para revitalizar as cadeias produtivas do agronegócio fluminense, tendo em vista que o Rio é o segundo maior mercado consumidor do Brasil.

O estudo mostra o Rio na última colocação do país em quantidade de área plantada. Ao longo de 25 anos, de 1995 a 2020, a queda foi de -62,4%, a maior redução do Brasil - enquanto a média nacional aumentou em proporções semelhantes (+60,8%) –, o que gerou uma perda de R$ 1 bilhão no período, considerando os dados já deflacionados. Em termos de valor real de produção, o estado está na antepenúltima colocação (-32,2%). Para o Conselho Empresarial de Agronegócios, Alimentos e Bebidas da Firjan, esta é uma amostra da urgência em se recuperar o setor, que tem um enorme potencial, após décadas de falta de investimentos dos governos e da ausência de políticas públicas voltadas ao Agronegócio e à Indústria de Alimentos.

“É fundamental nos debruçarmos sobre essas informações para, não só alavancarmos as indústrias já instaladas, como também atrair novos atores para a cadeia de valor. E para isso, a já anunciada Estrada de Ferro 118 será fundamental para trazer insumos, por exemplo, melhorando a nossa competitividade. Temos um enorme desafio pela frente, mas com plena capacidade de ser desenvolvido – e o estudo é a base para todo o trabalho a ser feito”, destacou Luiz Césio Caetano, presidente em exercício da Firjan,

“Este estudo é um primeiro passo para desenvolvermos propostas concretas que revitalizem o agronegócio fluminense. Comprovamos o quanto o setor encolheu nas últimas décadas, e nosso desafio passa, por exemplo, na revisão de questões tributárias. Mas temos um enorme potencial a ser explorado, e isso significa novas oportunidades e uma maior diversificação da economia fluminense”, afirmou Antonio Carlos Celles Cordeiro, presidente do Conselho Empresarial de Agronegócios, Alimentos e Bebidas da Firjan.

Em versão preliminar, este foi o primeiro módulo do “Diagnóstico do Agronegócio Fluminense”. O próximo passo é uma análise por parte dos membros do Conselho da Firjan, que vão eleger cinco principais cadeias produtivas para serem alvo de um segundo módulo do estudo, com o objetivo de se aprofundar nos dados e definir as propostas de políticas públicas e desenvolvimentistas em prol do setor.

“A representatividade nacional de alguns segmentos não é compatível com o segundo maior mercado consumidor do país, que é o estado do Rio. Por isso, vamos nos debruçar para verificar a melhor forma de explorar esse potencial e identificar os obstáculos que impedem o desenvolvimento”, acrescentou o pesquisador do Centro de Agronegócios da FGV, Felippe Serigati.

A reunião do Conselho, na qual o estudo foi apresentado, contou com representantes de diversas indústrias fluminenses, além do vice-presidente da Faerj, Maurício Cezar Gomes de Salles, do gerente de projetos da FGV Agro, Giuliano Senatore, e do diretor de Relações Institucionais da Firjan, Márcio Fortes, que comemorou a iniciativa: “Trata-se de um instrumento de grande valor para pensarmos soluções, produto a produto, e assim avançarmos no desenvolvimento setorial”, afirmou.

Rio, importador de alimentos

Um exemplo da queda de produção – e do potencial – do agronegócio fluminense se revela em itens como ovos e leite, dos quais o Rio se tornou grande “importador” de outros estados. Em 2020, a estimativa de consumo anual no estado foi, respectivamente, de mais de 4 bilhões de unidades e 2,8 bilhões de litros – enquanto a agroindústria fluminense produziu 216 milhões de unidades e 443 milhões litros. Ou seja, a produção fluminense é capaz de atender apenas 5,4% da demanda interna de ovos, e 15,4% da de leite - o que, por outro lado, demonstra o tamanho do potencial de desenvolvimento da agroindústria do Rio.

Café: Rio tem a sexta maior produtividade do país

O estudo também destaca os produtos que mais têm valor de produção no agronegócio fluminense, como o café arábica: o estado do Rio está entre as seis unidades da federação com maior produtividade, e alcançou a segunda maior área plantada do estado (11,2%) – atrás apenas da cana-de-açúcar (48,4%). Mas o café germinado em solo fluminense representa apenas 0,4% do valor de produção agrícola nacional.

Um dos exemplos do potencial fluminense vem do Noroeste, responsável por cerca de 80% da produção de café do Rio, num total de R$ 75,8 milhões em receita anual. Só o município de Varre-Sai responde por 45% do cultivo estadual, de acordo com a Emater-Rio. Para chegar ao atual patamar, os produtores locais investiram em genética de mudas, controle sanitário das lavouras e fertilidade do solo.

Para os conselheiros que acompanharam a apresentação do estudo, alguns dos principais entraves para o desenvolvimento da agroindústria são a concorrência tributária e a cadeia de insumos, já que o Rio é dependente de outros estados – o que encarece o custeio e diminui a competitividade da agroindústria fluminense.

Sobre o estudo

O relatório mapeou as principais características do agronegócio do estado por meio de fontes de dados oficiais e gratuitas. O mapeamento buscou identificar as características mais estruturais do setor para evitar possíveis distorções causadas pelos impactos econômicos e sociais provocados pela pandemia. Foram consideradas informações de seis pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE): a Produção Agrícola Municipal (PAM), a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), Pesquisa Trimestral do Leite, Produção de Ovos de Galinha (POG), Pesquisa Trimestral do Abate de Animais e Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS). A versão final do estudo será disponibilizada em breve no site da federação.