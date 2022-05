Obra abandonada de posto de saúde frustra moradores de Granjas Cabuçu, em Itaboraí

Moradores de Itaboraí se sentem abandonados não somente quando o assunto é asfalto nas ruas de suas casas, mas a insatisfação é também com a área da Saúde. Quem mora no bairro Granjas Cabuçu e diariamente passa pela Rua L e a Avenida Prefeito Milton Rodrigues da Rocha dá de cara com uma obra abandonada entre a esquina de ambos endereços.

De acordo com os moradores, a obra era de um posto de saúde que saiu do papel, mas foi descontinuado. Agora, a estrutura abandonada dá lugar ao mato alto, lama e também gera insegurança de quem precisa passar a noite pelo local.

"Começaram a fazer essa obra aí já tem uns dez anos ou mais, prometeram que ia fazer isso e fazer aquilo, não ganharam a eleição e largou a obra aí. Esses políticos prometem um monte de coisa e aí quando não conseguem, deixam todo mundo na mão", disse o senhor Nelson Santos. "É uma pena porque podia ser mais um posto perto de casa, a gente não ia precisar andar até lá fora pra conseguir uma consulta.", completou.

Nelson, juntamente com outros moradores do bairro, esperam que a obra seja retomada e a estrutura abandonada dê lugar ao pronto-socorro prometido muito anos atrás.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí informou que "com o objetivo de retomar e finalizar a obra, já está refazendo o orçamento para iniciar o processo de licitação. Além disso, a SEMSA ressalta que a reforma de unidades de Saúde por todo o município é uma prioridade da gestão para ampliar a qualidade do serviço prestado aos usuários da rede municipal de Saúde."