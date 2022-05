Mancha escura aparece nas areias de Copacabana e assusta frequentadores

Banhista, moradores e frequentadores da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, levaram um grande susto na noite desta quarta-feira (4), ao notarem que parte da areia foi tomada por uma mancha de água escura na altura da Rua Santa Clara. O fenômeno aconteceu após fortes chuvas atingirem a região.

Em nota, a Águas do Rio, empresa que administra as estações elevatórias de esgoto na região, confirmou o escape e disse que equipes foram enviadas para o local.

"A Águas do Rio afirma que todas as elevatórias de esgoto da concessionária estão em pleno funcionamento. Contudo, enviará equipe para verificação do relatado.

Vale destacar que desde o início da operação, em 01/11/2021, a Águas do Rio tem atuado em conjunto com o Município, na investigação das causas e definição de medidas para solução deste problema histórico de extravasamentos de água pluvial na orla de Copacabana e Ipanema.

Com a concepção atual do sistema de drenagem e de esgotos sanitários da Zona Sul, é prevista ocorrência destes extravasamentos em situações de chuvas excepcionais. O objetivo da Águas do Rio é contribuir para que esses eventos se tornem realmente cada vez mais raros e menos impactantes nos canais e praias da cidade."

Previsão do Tempo

Segundo o Clima Tempo, a previsão para hoje é que pancadas rápidas de chuva e céu parcialmente nublado. Na sexta-feira, o sol deve predominar na região de Copacabana. No sábado, o céu volta a ficar nublado e o domingo será de pancadas de chuvas esparsas.