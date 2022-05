Maricá realiza campanha de adoção de cães e gatos acontece neste sábado (07)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal (Cepa), promove neste sábado (07/05), no condomínio comercial Maricá Trade Center, no Caxito, das 9h às 12h, a primeira Campanha de Adoção de Animais de maio, com o objetivo de conseguir um lar para cerca de 30 cães e gatos, todos vermifugados.

Os interessados em adotar precisam ter mais de 18 anos, apresentar uma cópia da identidade, CPF e comprovante de residência. O coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes, disse que o trabalho da Prefeitura é estimular não apenas a adoção responsável, mas também a doação para impedir o abandono de animais nas ruas.

“Neste mês estamos fazendo duas feiras, uma neste sábado e outra no terceiro domingo do mês para compensar a que não aconteceu no mês passado por conta do feriado. Será mais uma chance de as pessoas adotarem um grande amigo. Espero que todos reflitam, visitem nossas feiras ou redes sociais (@cepa.marica no Instagram e Proteção Animal de Maricá no Facebook) e adotem com responsabilidade!”, comentou Fabiano.

Serviço:Dia: 07/05Horário: 9h às 12hLocal: condomínio comercial Maricá Trade Center – Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, número 28.729 – ao lado do Quiosque do Green Park III, no Caxito.