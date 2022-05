São Gonçalo conquista o cinturão no estadual de Kickboxing

Tallis Martins, de 22 anos, trouxe para São Gonçalo o cinturão do Campeonato Estadual de Kickboxing. Aluno do projeto São Gonçalo em Movimento, da Fundação de Artes, Esporte e Lazer da cidade, ele participou da competição com atletas de todo o estado do Rio de Janeiro e garantiu o 1° lugar na sua categoria.

Desde a primeira aula de Kickboxing no núcleo do Engenho do Roçado, com o professor Ricardo Maia (Bicudo), Tallis já tinha sonhos de participar de competições. E em sua primeira competição, já conquistou o lugar mais alto do pódio.

“Foram meses de treino, todos sonhando junto comigo com essa competição”, contou o atleta que já se prepara para a segunda competição.

Tallis já se classificou para o Campeonato Brasileiro, que será no Espírito Santo. Orgulho do professor que o acompanha desde a primeira aula.

“Ele hoje é um exemplo para mais de 100 crianças que agora podem sonhar com campeonatos, títulos e cinturões. É um orgulho enorme pra mim ter preparado o Tallis e poder acompanhá-lo em seus grandes desafios que ainda virão”, conta o professor.

Quem também se classificou para a Competição Estadual foi a Beatriz Mello, de 21 anos, que hoje também inspira dezenas de meninas que fazem parte do núcleo.

O núcleo fica Rua Vereador Luiz Paulo Guimarães, nº 676, no Rio do Ouro, Engenho do Roçado. As aulas são gratuitas e os dias de treinos acontecem toda segunda, quarta e sexta, começando às 18h30. As inscrições estão abertas, basta comparecer até a unidade e procurar o professor responsável. Há vagas para crianças a partir dos 5 anos.