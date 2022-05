INEA alerta para elevação de rio em Niterói

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) alertou, pela segunda vez nesta quarta-feira (04), sobre a elevação do Rio Engenhoca, no bairro que leva o mesmo nome, na Zona Norte de Niterói.

O primeiro alerta do INEA aconteceu às 16h44 desta quarta quando a primeira pancada de chuva atingiu a região metropolitana. Após a chuva forte, o dia continuou nebuloso, porém firme.

Depois, com uma nova pancada de chuva, o INEA soltou o segundo alerta, às 20h21 com a seguinte mensagem: "Subida do nível do Rio Engenhoca acima do normal na localidade Engenhoca".

Os alertas foram realizadas através das redes sociais 'Alerta de Cheias/INEA'.

Outro alerta para a região é direcionado a cidade de Maricá. Na cidade, o alerta é para a possibilidade de cheias de todos os rios devido a chuva.