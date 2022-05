Mesbla volta à ativa após 23 anos fora do mercado

Depois de ficar 23 anos fora do mercado, a loja Mesbla voltou às vendas. Entretanto, produtos eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, artigos de casa, decoração, brinquedos e etc, só podem ser comprados na internet.

Mesmo sem a volta da loja física, a plataforma irá gerar 2.500 empregos diretos e indiretos. O investimento para a retomada dos negócios foi de R$ 500 mil.

A Mesbla foi uma das referências de lojas de departamentos no Brasil e havia encerrado seu negócio em 1999. Vagões do metrô já foram encapados com adesivos da marca no Rio de Janeiro.

"Nosso DNA não vai ser marketplace (local de vendas online) de nicho, vamos oferecer o máximo de categorias para atender o Brasil inteiro.", contou Marcel Jeronimo, um dos proprietários.