Niterói, São Gonçalo e Rio emitem alerta de chuva e vento forte

O estado do Rio foi atingido, durante esta quarta-feira (4), por uma frente fria, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ventos fortes também foram registrados e devem seguir no litoral até sexta-feira (6).

Segundo a Marinha do Brasil, os ventos foram causados devido a baixa pressão atmosférica que veio da direção Nordeste, já com uma intensidade de 70 km/h, pela faixa litorânea no estado do Rio. Com isso, o mar vai ficar agitado podendo ter ondas de até 2,5 metros.

Já de acordo com o Alerta Rio, os núcleos de chuva moderada a forte já estão próximas da cidade, podendo atingir a parte da Zona Norte, Ilha do Governador e Irajá, durante as próximas horas. Já as chuvas fracas, vão atingir a Zona Oeste.

A cidade do Rio já está em estágio de mobilização, já que nas próximas horas é possível que as chuvas fortes cheguem.

Já em Niterói e São Gonçalo, as chuvas previstas chegaram nesta quarta-feira (4) e continuam até amanhã (5). Segundo a Defesa Civil, a previsão fica sendo de chuva moderada a forte e rajadas de vento nos dois municípios.

As temperaturas em Niterói variam entre 22°C com máxima de 27°C, já em São Gonçalo a mínima será de 20°C e máxima podendo chegar a 28°C. Isto na quinta-feira (5). Já na sexta-feira (6), não tem previsão de chuva, porém o tempo ficará dublado, com a mínima entre 19°C e a máxima de 26°C em ambos os municípios.

No final de semana, os dias serão om nuvens e um nevoeiro chegará nas cidades. A previsão para o sábado (7) é de mínima 18°C e máxima 26°C e, no domingo (8), dia das mães, as temperaturas variam entre 18°C e 27°C, tanto em Niterói, quanto em São Gonçalo.