Acusado de matar pai de santo em Araruama é preso em Nova Friburgo

Policiais civis da 118ª DP (Araruama) prenderam um homem, nesta quarta-feira (04), pelo crime de homicídio. Vitor Bento Henrique de Souza foi capturado no bairro São Geraldo, na cidade de Nova Friburgo, Região Serrana do Rio, após trabalho de inteligência e monitoramento.

Segundo os agentes, a ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão. O homem foi responsável pela morte do pai de santo Erlito Manoel da Rocha, que aconteceu no bairro Outeiro, em Araruama, na Região dos Lagos, no dia 5 de janeiro deste ano.

As investigações continuam para identificar a participação de outros autores.