Jovens realizam ações nas últimas 24 horas para tirar o título de eleitor no Brasil

Ontem (3) algumas das principais cidades do Brasil tiveram ações incentivando os jovens a tirar seus títulos. Projeções, lambe-lambes e banquinhas de tiragem de título foram algumas das intervenções criativas organizadas pelo Engajamundo, uma organização nacional de lideranças jovens.

Nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Belém e Fortaleza foram realizadas projeções, em parceria com o Coletivo Projetemos, com os textos "Bora, amg. Tire seu título de eleitor até 04 de maio" e “Últimas horas para mudar os próximos quatro anos”. Essa ação foi combinada com colagem de lambe-lambes pela cidade do Rio de Janeiro, incentivando a tiragem de títulos para jovens que irão votar pela primeira vez nas eleições de 2022.

“Somos 50 milhões de jovens no Brasil. Nós temos o poder de mudar o resultado das eleições e para isso é preciso trazer os jovens para participar ativamente da construção do país que tenha a nossa cara, idade e linguagem. Trazer a gente junto para os processos de tomada de decisão", comenta Larissa Pinto Moraes, diretora executiva do Engajamundo.

Nos últimos dias, o site do TSE caiu duas vezes durante as ações de banquinhas de tiragem de título, espaços produzidos com computador e acesso à internet em escolas do Distrito Federal.