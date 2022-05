Jornalista de Niterói morre aos 60 anos enquanto caminhava com esposa

O jornalista Júlio Vasco, morador de Niterói, morreu na manhã desta quarta-feira (04), em Icaraí, Zona Sul de Niterói. O comunicador passou mal enquanto caminhava com sua esposa na orla da praia, por volta das 10h30.

Segundo informações da Polícia Militar, Júlio chegou a cair no chão e não resistiu antes mesmo de o socorro chegar. O local foi preservado pela polícia até que o corpo fosse removido.

“O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro comunica e lamenta a morte do jornalista Júlio Vasco, aos 60 anos. Ele era um profissional de Jornalismo e um intelectual muito querido e respeitado em Niterói e no Estado do Rio de Janeiro. Por onde passou deixou a marca do seu talento, da sua inteligência e ética. Nossos sentimentos, do Sindicato e todos Diretores a sua família, a Sandra Duarte e o filho Arthur.”, falou em nota o presidente do sindicato, Mário Sousa.

O corpo de Júlio Vasco será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto. O caso será registrado na delegacia civil da cidade.