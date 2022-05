Duas pessoas ficam feridas após carro pegar fogo no Arsenal, em SG

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (4) no bairro Arsenal, em São Gonçalo, após o carro onde estavam pegar fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Batalhão do Colubandê foi acionado por volta das 7 horas da manhã para a Rua José Gomes Amado, no Arsenal para atender uma ocorrência de um carro que teria explodido no endereço.

Ainda de acordo com os Bombeiros, as vítimas - um homem de 33 anos e uma mulher de 27 - foram levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, com queimaduras de primeiro grau no rosto, orelha e mãos.

Ambos passaram por atendimento clínico, ortopédico e também passaram por cirurgias, incluindo cirurgia plástica. O estado de saúde deles é estável.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.