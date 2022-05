Motorista de aplicativo desaparece de forma misteriosa em SG

A vida da família do motorista de aplicativo Hélio Moreira da Silva, de 35 anos, virou de cabeça para baixo depois que ele desapareceu na última sexta-feira (29). Hélio é motorista de aplicativo e desapareceu enquanto estava trabalhando.

A história foi contada ao O SÃO GONÇALO pela enteada de Hélio, a secretária Caroline Gonçalves, de 28 anos. Ela mora no Boa Vista com sua família, mas sua mãe e padrasto moram em São José do Imbassaí, em Maricá, e foi de lá que Hélio saiu na sexta (29) para começar a trabalhar, como em todos os outros dias.

Hélio era motorista de aplicativo, mas evitava lugares perigosos | Foto: Divulgação





“Na manhã do dia em que ele desapareceu, ele foi trabalhar normal, deixou minha mãe no serviço dela e depois foi para o borracheiro dizendo que o pneu do carro havia furado. Ele até mandou fotos para a minha mãe no borracheiro por volta das 11h, mas como ela estava trabalhando, ela não respondeu de imediato. Quando ela o respondeu, um pouco depois, a mensagem já não chegava mais no Whatsapp dele e o telefone dava desligado. É muito estranho, pois na sexta ele pegava meus filhos aqui em casa e ficava com eles. Nesse dia, ele nem apareceu aqui, nem mandou mensagem, nada. Ele também ficava conversando com minha mãe todos os dias, o tempo todo, compartilhava as viagens que fazia com ela e tudo. Nesse dia, ele sumiu e não mandou nada”, afirmou ela.

A família esperou que ele retornasse para casa, mas ainda no fim de semana, sem notícias, eles registraram o boletim de ocorrência do desaparecimento do motorista na Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Até então, Hélio e o carro estavam desaparecidos. No sábado mesmo, no entanto, a família localizou o veículo sem o motorista.

“No sábado, eu fui na casa da minha mãe e comecei a postar foto do carro e dele nas redes sociais, junto com o meu contato. Recebi uma mensagem de uma pessoa no sábado de noite falando que passou por uma estrada de terra em Itambi e que o carro estava lá. A pessoa me mandou foto e fui reconhecendo as características do carro que estava sem a placa, confirmando que era o nosso por um amassadinho perto da lanterna. No domingo de manhã, fomos lá ver o carro e ele havia sido queimado. Reconhecemos o veículo, os pertences, a bolsa de água que o Hélio levava todo dia, os brinquedos dos meus filhos que ficavam na mala, tudo queimado”, disse ela.

A família disse que o kit gás, por exemplo, permaneceu no carro, algo mais valioso para roubo. A polícia da região também informou que não havia recebido nenhuma ocorrência de roubo de carros.

“Tentamos rodar pela região procurando documentos dele ou alguma pista, mas nada. Após a polícia entrar em contato com o aplicativo de viagens para o qual ele trabalhava, ficou registrado que a última corrida dele foi do Arsenal, em São Gonçalo, com destino a Maria Paula. O Hélio era motorista de aplicativo, mas evitava lugares perigosos”, contou ela. O motorista continua desaparecido.

Hélio é uma pessoa muito família, trabalhador e que adorava se divertir com as crianças filhas de Caroline. Todos estão muito perdidos sem ele. “A minha mãe está evitando de ficar no celular e tomou alguns remédios, ela está bem abalada. Meu filho mais novo nem sei como irei contar que o Hélio desapareceu, ele é muito agarrado com ele. Está sendo muito difícil”, afirmou ela.

O motorista de aplicativo não tomava remédios e não possuía desavenças com ninguém, segundo Caroline. Quem tiver qualquer informação sobre ele, pode entrar em contato com Caroline pelo número (21) 98352-2898.



Procurada sobre as investigações do caso, a Polícia Civil, pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), informou que diligências seguem em andamento para localizar a vítima. Imagens do local onde o motorista teria deixado o passageiro foram requisitadas e irão passar por perícia.