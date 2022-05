Universo inicia 8ª Semana de Farmácia com a presença do presidente do Conselho Regional da categoria

O curso de Farmácia da Universidade Salgado de Oliveira (Universo) iniciou, na noite desta terça-feira (03), a 8ª Semana de Farmácia no campus São Gonçalo. Neste primeiro dia de evento, os alunos do curso puderam conversar e interagir com o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio (CRF), Camilo Carvalho. Além dele, mais quatro profissionais integraram a mesa de conversas.

Depois de dois anos em formato EAD, por conta da pandemia, a realização do evento se mostrou um sucesso, tendo 160 alunos inscritos, e foi comemorado pelo Coordenador do Curso no campus São Gonçalo, Rodrigo Tonioni, que explicou o funcionamento da Semana de Farmácia.

| Foto: Filipe Aguiar

" O que está acontecendo hoje aqui é a 8ª semana de Farmácia. Um evento acadêmico para integrar o aluno com vivências práticas. Nós estamos retomando o ensino presencial depois de dois anos de pandemia, de EAD. Conseguimos lotar o evento com 160 alunos inscritos para assistir a programação. A ideia foi diversificar, trouxemos palestrantes da área de alimentos, estética, indústria e controle de qualidade para mostrar ao aluno o leque de atuação que tem o profissional farmacêutico" - Rodrigo Tonioni, Coordenador de Farmácia da Universo - Rodrigo Tonioni, Coordenador de Farmácia da Universo

Quem também ficou feliz com o evento e elogiou a organização foi o presidente do CRF, Camilo Carvalho. Para ele, a aproximação dos acadêmicos com o que será 'sua casa' no futuro é de extrema importância.



"Esse evento é essencial, e já quero parabenizar a todos que organizaram. Essa integração é fundamental, até para eles (alunos) entenderem a função do Conselho Regional de Farmácia, a função do Sindicato de Farmácia. É bom a gente ter esse contato, pois o Conselho hoje é a casa do farmacêutico e nós queremos eles do nosso lado.

| Foto: Filipe Aguiar

O coordenador da Seccional da Região Metropolitana, Dayllon Ruan, também avaliou positivamente o evento e julgou de extrema importância a realização deste tipo de conversa para aproximar os profissionais dos alunos.

"Esses eventos agregam muito conhecimento para eles. É sempre bom ter essa integração de faculdade e conselho de farmácia para que eles já se familiarizem com a futura casa deles depois de formados. Eles estão aqui recebendo informações, ganhando conhecimento", disse pouco antes de se emocionar ao lembrar de seus tempos como aluno na Universo.

Perto de se formar, a aluna do 7º período, Karolaine Souza Neves, de 22 anos, falou sobre a importância de um evento deste nível para sua formação.

"É importante porque a gente consegue absorver bastante conhecimento. Hoje estão falando sobre áreas em que o farmacêutico consegue atuar e muitas delas a gente não tinha conhecimento e é na Semana de Farmácia que recebemos essas informações". Ela ainda completou falando sobre o sentimento de que escolheu o curso certo na universidade certa. "Hoje eu não escolheria outro curso a não ser farmácia e também não escolheria outra universidade".

A presença do CRF no evento, através do presidente Camilo e do coordenador Dayllon, foi muito elogiada por Tonioni, que acredita que a Universo está formando profissionais de excelência.

"Nós temos a questão da valorização. A gente começa a mostrar que a Universo marca a formação desses alunos. O Conselho participando com a gente, ele consegue integrar esse nível de conhecimento, consegue mostrar para o aluno o que é o CRF, qual a função, qual objetivo, essa comunicação ativa entre o conselho e instituição de ensino também é importantíssima para o aluno sair formado entendendo qual o papel dele, sabendo qual código de ética ele tem que seguir e essa integração marca a vivência acadêmica dele", disse.

| Foto: Filipe Aguiar

Em concordância com o coordenador, Camilo fez questão de elogiar o curso e os novos profissionais que estão sendo formados na Universo.

" É um curso que está em crescimento, formando turmas de seis em seis meses e bem formadas. As turmas são especialistas, com professores que estão muito bem na área" - Camilo Carvalho, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio - Camilo Carvalho, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio

Além de Camilo, Dayllon e Tonioni, também participaram das palestras as profissionais Isabele Campos Costas e Kaísa Silva de Luca, que são ex-alunas da Universo, além do professor mestre Rodolfo Fernandes. O evento, que começou nesta terça-feira, segue acontecendo nesta quarta e quinta.