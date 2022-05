Presos dois milicianos que extorquiam comerciantes na Muzema

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (03), dois integrantes da milícia que explora a região da Muzema, na Zona Oeste do Rio. Um deles exerce a função de gerente da quadrilha na comunidade. A ação é parte da FT-1000 (Força-Tarefa dos Mil Milicianos Presos) e integra as iniciativas implementadas no Cidade Integrada, programa do Governo do Estado para a retomada de territórios.

Munidos de informações produzidas pelas seções de Inteligência Policial e Operações da especializada sobre a cobrança de taxas de moradores e comerciantes por parte da organização criminosa, os agentes flagraram os dois criminosos deixando um comércio local logo após praticarem a extorsão.

Segundo os agentes, a dupla tentou se desfazer dos telefones celulares que portavam, arremessando-os em um matagal. Os quatro aparelhos foram encontrados pelos policiais e apreendidos, assim como mais de R$ 800 em espécie.